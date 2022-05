Câmara aprova projeto que garante presença de doulas em maternidades de Cotia

Projeto de lei, de autoria do vereador Iran Soares (PSC), segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (17), um projeto de lei que garante a presença de doulas durante o período de trabalho de parto e pós-parto em maternidades e unidades hospitalares, das redes pública e privada, na cidade.





De autoria do vereador Iran Soares (PSC), o texto do projeto detalha que o trabalho das doulas não exclui a presença do acompanhante da gestante, desde que o espaço físico do centro obstétrico comporte a permanência de ambos.





Ainda de acordo com a propositura, a contratação de doula se dará de maneira formal ficando os custos relativos à sua contratação sob responsabilidade da gestante ou de quem a represente.





O projeto proíbe qualquer estabelecimento de saúde fazer cobrança adicional vinculada à presença de doulas. O texto também especifica que a mulher em trabalho de parto pode optar por uma doula autônoma de sua escolha que tenha vínculo e confiança.





Se aprovado, o projeto também prevê multas, de até R$2 mil para a unidade de saúde que desrespeitar a legislação.





O projeto de lei segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco.





O QUE É E QUAL A FUNÇÃO DE UMA DOULA





Doula é a profissional que oferece apoio físico, informacional e emocional à mulher, especialmente, no momento do parto, mas também durante a gestação e nas primeiras semanas após o nascimento do bebê.





O objetivo da atividade é auxiliar na melhor evolução do processo e no bem-estar da gestante, parturiente e puérpera.





O papel de uma doula é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo durante o período de intensas transformações pelo qual a gestante está passando.





A atuação da doula durante o parto é reconhecida e estimulada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).