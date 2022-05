Chapa que perdeu eleição para presidente da Câmara de Cotia tinha apenas um vereador

Além do presidente, chapa da Mesa Diretora deve ser composta por vice-presidente,1º e 2º secretários

Os 11 vereadores de Cotia que votaram na chapa vencedora. Foto: Reprodução / Redes sociais





elegeu a nova composição da Mesa Diretora para o próximo biênio, que vai de janeiro de 2023 a dezembro de 2024. Na sessão desta terça-feira (3), a Câmara Municipal de Cotia





Por 11 votos, a chapa vencedora foi a de Marcinho Prates (Presidente), Professor Osmar (Vice-Presidente), Celso Itiki (1º Secretário) e Edson Silva (2º Secretário).





Os vereadores Felipe Variedade, Dr. Castor Andrade, Johny Santos e Sandrinho se abstiveram do voto.





Composição da chapa vencedora da Mesa Diretora (2023-2024). Foto: Reprodução / Redes sociais





No momento mais tenso da sessão, o vereador Dr. Castor Andrade pediu questão de ordem para contestar a eleição, já que, segundo ele, os vereadores não tiveram acesso às chapas que iriam concorrer.





“O Poder Legislativo deveria ter mais transparência. Eu gostaria de uma cópia da chapa. Apesar que era para eu ter tido acesso desde ontem, mas estão escondendo não sei por qual motivo”, disse Castor.





Após tumulto e bate-boca com o vereador Marcinho, a sessão foi suspensa por 30 minutos. Depois do intervalo, todos voltaram para votação da Mesa Diretora, exceto os quatro parlamentares que se abstiveram do voto.





Cotia e Cia entrou em contato com a Câmara de Cotia nesta terça para solicitar a composição da chapa que concorreu a eleição junto com a chapa de Marcinho.





Na manhã de hoje (4), a Câmara disse que a chapa nº 01 estava formada apenas pelo vereador Johny Santos, como presidente da chapa. Ou seja, não houve composição completa para disputar a eleição da Mesa Diretora, que é formada pelo presidente, 1º e 2º secretários e vice-presidente.





Vereador Johny Santos, único candidato da chapa nº1. Foto: Câmara de Cotia









MESA DIRETORA





Como todos os órgãos públicos e privados, no Legislativo também há um grupo de pessoas responsáveis pelos assuntos internos: a Mesa Diretora. Os dirigentes ocupam papel central nas sessões, já que coordenam os trabalhos, além de expedir Atos, Portarias e propor Projetos de Lei relativos à administração da Casa.





Em Cotia, a Mesa Diretora da Câmara Municipal é composta por Presidente, 1º e 2º Secretários e Vice-Presidente, eleitos pelos parlamentares para o período de dois anos. Atualmente, é composta por Celso Itiki (Presidente), Marcinho Prates (Vice-Presidente), Edson Silva (1º Secretário) e Paulinho Lenha (2º Secretário).





Cada Câmara Municipal e Assembleia Estadual, além da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem autonomia para decidir a composição.