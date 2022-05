Câmara de Cotia elege novo presidente em meio à bate-boca e sessão tumultuada

Sessão teve participação do secretário Sérgio Folha (que se licenciou do cargo para votar como vereador), 4 abstenções de voto e parlamentar acusando Legislativo de não ser transparente; confira

Sessão ordinária da Câmara de Cotia nesta terça-feira (3). Foto: Reprodução





A Câmara Municipal de Cotia elegeu, durante a sessão desta terça-feira (3), a nova composição da Mesa Diretora para o próximo biênio, que vai de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.





Por 11 votos, foi eleita a seguinte chapa: Marcinho Prates (Presidente), Professor Osmar (Vice-Presidente), Celso Itiki (1º Secretário) e Edson Silva (2º Secretário). Os vereadores Felipe Variedade, Dr. Castor Andrade, Johny Santos e Sandrinho se abstiveram do voto.





Sérgio Folha, atual secretário de Habitação e Urbanismo, esteve presente na sessão. Ele teria pedido licença do cargo para participar da votação da Mesa Diretora.





Folha foi eleito vereador pelo Partido Verde (PV), mas no início do mandato atual aceitou o convite do prefeito Rogério Franco para assumir a secretaria. Quem ocupou então a cadeira de Folha na Câmara foi Tim, que ficou como primeiro suplente do PV.





Secretário Sérgio Folha teria pedido licença do cargo para participar da sessão como vereador. Foto: Reprodução

Cotia e Cia pediu para a Câmara a solicitação de dispensa do vereador Tim, mas não recebeu retorno até o momento. Também solicitou o pedido de licença de Sérgio Folha para a Prefeitura de Cotia, mas também não houve retorno.





TUMULTO





Antes de abrir para as votações, a sessão foi marcada por tumulto. O vereador Dr. Castor Andrade pediu questão de ordem para contestar a eleição, já que, segundo ele, os vereadores não tiveram acesso às chapas que iriam concorrer.





“O Poder Legislativo deveria ter mais transparência. Eu gostaria de uma cópia da chapa. Apesar que era para eu ter tido acesso desde ontem, mas estão escondendo não sei por qual motivo”, disse Castor.





Depois desta fala, houve bate-boca entre ele e o vereador Marcinho Prates. Veja a transcrição abaixo:





Marcinho Prates: O regimento interno não determina prazo.





Castor: É uma questão da lei de acesso à informação. Todos os munícipes e todos os legisladores têm o direito a ter acesso à informação dentro desta Casa Legislativa. Gostaria urgente das duas chapas completas que foram protocoladas.





Marcinho: A apresentação da chapa, nobre vereador, foi ontem até às 17h, então não havia tempo hábil para entregar a cópia para vocês.





Castor: Todos os vereadores têm e-mail, têm WhatsApp, isso aí não é justificativa.





Neste momento, o vereador Johny Santos interveio a favor de Castor e reforçou que eles queriam acesso às duas chapas protocoladas.





Por sua vez, o vereador Edson Silva, para apaziguar, disse que não tinha problema e solicitou ao presidente Celso Itiki para que a administração da Câmara entregasse a cópia das chapas “para que todos tenham ciência”.





Após este momento mais tenso, houve um intervalo de 30 minutos para depois ser votada a Mesa Diretora. Castor, Johny Santos, Felipe Variedade e Sandrinho não voltaram para o Plenário.





Cotia e Cia solicitou, por meio da assessoria de comunicação da Câmara Municipal, acesso às chapas que concorreram a eleição da Mesa Diretora, mas até a publicação desta reportagem, não tivemos retorno.





MESA DIRETORA





Como todos os órgãos públicos e privados, no Legislativo também há um grupo de pessoas responsáveis pelos assuntos internos: a Mesa Diretora. Os dirigentes ocupam papel central nas sessões, já que coordenam os trabalhos, além de expedir Atos, Portarias e propor Projetos de Lei relativos à administração da Casa.





Em Cotia, a Mesa Diretora da Câmara Municipal é composta por Presidente, 1º e 2º Secretários e Vice-Presidente, eleitos pelos parlamentares para o período de dois anos. Atualmente, é composta por Celso Itiki (Presidente), Marcinho Prates (Vice-Presidente), Edson Silva (1º Secretário) e Paulinho Lenha (2º Secretário).





Cada Câmara Municipal e Assembleia Estadual, além da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem autonomia para decidir a composição.