Homem é morto a tiros em Cotia após namorada denunciar violência doméstica

Segundo depoimento à Polícia Civil, mulher disse que pediu ajuda a dois homens desconhecidos enquanto fugia do namorado, que acabou sendo assassinado por um deles; caso é investigado pelo 2º DP de Cotia

Crime foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (3) no bairro Parque Alexandra, em Cotia. O crime ocorreu após denúncia de violência doméstica à Polícia Militar.





Policiais militares foram até a Delegacia de Cotia com a mulher, de 20 anos, que denunciou as agressões. Na delegacia, ela contou que seu companheiro lhe agrediu fisicamente, com socos, chutes e puxões de cabelo, dentro de sua residência, razão pela qual saiu de casa e foi pedir ajuda a uma vizinha.





Ainda segundo ela, seu companheiro foi atrás e tentou invadir a casa desta vizinha. Ela relatou que, assim que o viu, correu em direção a um escadão que dá acesso à rua José de Andrade, onde encontrou dois homens ao lado de um veículo.





A mulher disse à Polícia que pediu ajuda a esses homens e, quando seu namorado chegou no local, foi abordado por eles. Ela relatou que, em meio a discussão e início de luta corporal, um dos rapazes foi até o carro, pegou um revólver e disparou na cabeça de seu companheiro, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e morreu. Ele já tinha sido preso.





À polícia, a mulher disse que não conhecia os dois homens, que fugiram do local após o homicídio.





De acordo com a polícia, na via onde a vítima estava caída, tinham algumas manchas de sangue no chão, mas não foram encontradas cápsulas deflagradas. Foi requisitada perícia ao local do crime.





O casal estava se relacionando há oito meses e passaram a morar junto há dois. A mulher contou que já tinha sido agredida por ele fisicamente, mas não registrou a ocorrência.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o caso foi registrado como homicídio e violência doméstica na Delegacia de Cotia e encaminhado ao 2º DP, e que diligências estão em andamento para a identificação e prisão dos autores.