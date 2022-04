UBS’s de Cotia vão funcionar com horário estendido para aplicar vacina contra a gripe e a covid-19

Até o fim de abril, a Secretaria de Saúde de Cotia vai estender o horário de funcionamento da sala de vacinação das Unidades Básicas de Saúde Atalaia, Assa, Caucaia do Alto e Portão, todas as quartas-feiras, até as 20h, exclusivamente para aplicação das vacinas contra a gripe e contra a Covid-19.



O objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, garantindo que o público prioritário seja imunizado. Serão aplicadas 1ª, 2ª e doses de reforço – conforme indicação do Ministério da Saúde.



Em Cotia, a vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em todas as pessoas com idade a partir de 5 anos, além disso, idosos 60+ que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses já podem receber o segundo reforço, ou seja, a 4ª dose.



Já a vacina contra a gripe está sendo aplicada em idosos com idade a partir de 60 anos e em profissionais da área da saúde. Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e, no caso dos trabalhadores da saúde, é preciso apresentar documento que comprove o vínculo de trabalho na área.

Sala de vacina com horário estendido em quatro UBS’s Toda quarta-feira de abril

Até as 20h

UBS’s participantes: Assa, Atalaia, Caucaia do Alto e Portão

Atendimento exclusivo para vacinação contra a Covid e contra a gripe