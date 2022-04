Extra Hiper da Raposo Tavares será convertido em Assaí Atacadista

Assaí informou que serão convertidas 27 lojas; A unidade de Cotia ainda não está entre as que farão parte da reestruturação neste momento.

O Assaí Atacadista anunciou o início do processo de conversão de 27 pontos comerciais do Extra Hiper no Estado de São Paulo, cujos direitos de exploração passaram à Companhia após a conclusão das negociações pendentes. Entre as lojas que se tornarão Assaí Atacadista está a unidade do Extra Hiper da Raposo Tavares no KM 13.





Segundo a companhia será executada a reforma da unidade para se transformar em loja no formato de atacarejo, em linha com a atual geração de unidades





Segundo o Assaí serão até 70 lojas Extra Hiper (entenda o processo de compra abaixo) e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023. A divisão acontecerá nos próximos meses e, tão logo, for definida, a Companhia comunicará as datas de inaugurações ao público.





A unidade de Cotia ainda não está entre as que farão parte da reestruturação neste momento.