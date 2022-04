Uber agora mostra destino e valor aos motoristas antes de eles aceitarem as corridas

Mudança foi anunciada nesta terça-feira (5)

A Uber anunciou nesta terça-feira (5) que agora os motoristas parceiros serão informados sobre o endereço final do passageiro e o valor total da corrida. Adicionais pela tarifa dinâmica também serão mostradas. Assim, eles poderão decidir com mais clareza quais corridas aceitar.





Antes dessa mudança, o motorista só via uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. Segundo a empresa, o novo recurso está disponível em todas as capitais do país.





Segundo Araceli Almeida, gerente de Operações para Segurança da Uber, a atualização dará mais elementos para que motoristas parceiros possam decidir antecipadamente quais corridas desejam realizar.





“O objetivo da mudança foi tornar cada oferta ainda mais clara, fornecendo mais detalhes das viagens que estão sendo solicitadas. Além de ser um recurso que deve contribuir para maior tranquilidade dos parceiros, a gente espera que a nova ferramenta também possa melhorar a experiência dos usuários ao reduzir os motivos de cancelamento pelos parceiros", afirmou.





A mudança também fará com que os motoristas tenham acesso a outra informação importante de forma antecipada: o valor total, em reais, a ser ganho com aquela viagem. No modelo anterior, o cartão de oferta exibia uma estimativa do preço da corrida, com base em valores fixos de tempo e distância da viagem. Agora é possível saber exatamente quanto aquele trajeto vai render antes de aceitar a viagem.





O valor da corrida exibido na tela mostrará, inclusive, o adicional de preço dinâmico, quando esse recurso estiver ativo naquela viagem devido à falta de demanda. Antes da mudança, o aplicativo só exibia um multiplicador do ganho final das viagens, sem detalhar o real valor.





Para que esse novo modelo de exibição de preço se tornasse possível, o cálculo de ganhos do motorista nas viagens deixou de ser fixo e passou a incluir mais variáveis, como o trajeto realizado até encontrar o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem. Sendo assim, o condutor poderá saber as viagens mais rentáveis no seu dia.





A Uber explica que, da mesma forma que o preço da corrida pode sofrer alterações para o passageiro quando há mudanças de rota ou no local de encerramento do trajeto, os ganhos dos motoristas também passarão a ser atualizados proporcionalmente de acordo com o percurso realizado e o tempo final da corrida.





Com informações do G1 e Tech Tudo