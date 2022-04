Em vídeo, moradora mostra o perigo de caminhar em rua de bairro central de Cotia

A moradora do Jardim Leonor, em Cotia, Elaine Santana, fez um vídeo [veja no final da matéria] mostrando as dificuldades em que pedestres têm para caminhar na Avenida Tore Albert Munck, que dá acesso ao centro da cidade.





Enquanto caminha, Elaine vai mostrando os dois lados da via tomados por mato. “Fica difícil, porque a gente sobe beirando a rua e não tem o que fazer”, diz Elaine, que mostra o trajeto onde poderia ter uma calçada, segundo ela, para resolver o problema.





Além das dificuldades, a moradora ainda mostra o perigo de andar pelo local, que tem um grande fluxo de carros e ônibus que passam pela rua Guido Fecchio, esquina com a Tore Albert Munck.





Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas é do proprietário do imóvel. Em relação ao local, a secretaria disse que enviará um fiscal para levantar os dados, identificar e fazer a notificação de limpeza ao proprietário.