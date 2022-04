'No Limite 2022' terá participação de moradora de Cotia; conheça

A atração, que estreia no dia 3 de maio, será apresentada pelo ex-BBB e atleta Fernando Fernandes

Tiemi Hiratsuka / foto arquivo pessoal





Na noite desta terça-feira (26), foram divulgados os 24 participantes da edição 2022 do No Limite. A atração, que estreia no dia 3 de maio, será apresentada pelo ex-BBB e atleta Fernando Fernandes.

Entre os participantes, está a farmacêutica Tiemi Hiratsuka, de 30 anos. Paulista de Mogi das Cruzes, atualmente Tiemi vive em Cotia.

“Me considero uma grande mediadora de conflitos. Sou a irmã do meio”, disse durante sua apresentação.

"É com essa cara de aventureira que eu venho dividir com vocês que é verdade, eu aceitei participar da maior aventura de minha vida até agora. Eu vou participar da nova temporada de No Limite. Quem aí vai torcer por mim?", postou Tiemi em suas redes sociais na noite desta terça.

O No Limite deste ano contará com 24 participantes comuns, que não se conhecem, em um local mais selvagem do que a edição 2021 e com desafios extremos de sobrevivência. Além disso, a grade de exibição muda, com três episódios por semana.

A cada episódio, às terças e quintas, um participante será eliminado. Já aos domingos eles conversam com a Ana Clara no A Eliminação, logo após o Fantástico.





Com informações da Revista Quem