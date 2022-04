Em Cotia, 9 UBS's abrirão no sábado (30/4) para aplicação de vacinas

Serão aplicadas vacinas contra a Influenza, Sarampo e Covid-19

Foto: Alexandre Rezende





A Secretaria de Saúde de Cotia vai fechar o mês de abril com uma ação de vacinação em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), no próximo sábado (30/04), das 8h30 às 16h. Serão aplicadas vacinas contra a Influenza, Sarampo e Covid-19 (veja o público abaixo) nas UBS’s Caucaia do Alto, Jardim Japão, Atalaia, Arco-Íris, Miguel Mirizola, Portão, São Vicente, Assa e Caputera.





A dose da vacina contra a Influenza protege dos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2 (subtipo Darwin, que causou o surto no final de 2021 e início de 2022). Para todas as vacinas é preciso apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, no caso das crianças é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação. Para receber a vacina a partir da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 é preciso levar o comprovante de vacinação (físico ou digital).









UBS’s Caucaia do Alto, Jardim Japão, Atalaia, Arco-Íris, Miguel Mirizola, Portão, São Vicente, Assa e Caputera.