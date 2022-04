Alexandre Frota destina emenda de R$ 250 mil para Segurança Pública de Cotia

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), destinou uma emenda de R$ 250 mil para a área de Segurança Pública de Cotia. Em vídeo [VEJA ABAIXO], o parlamentar, que mora na cidade, disse que o recurso é para a Prefeitura comprar quatro motos e armamentos para ajudar a Guarda Civil Municipal (GCM) no enfrentamento à criminalidade.

“Já passei essa emenda para a Prefeitura de Cotia e agora estou apresentando um oficio justamente para informar a Prefeitura que esse dinheiro já se encontra disponível e empenhado. Espero o mais rápido possível que o prefeito Rogério Franco e o secretário [de Segurança Pública] Almir Rodrigues possam usufruir [desse recurso]”, disse.

De acordo com as estatísticas da, divulgadas nesta segunda-feira (25), Cotia registrou no mês de março. A Secretaria de Segurança Pública do município não quis comentar os números.