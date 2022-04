Itapevi e Carapicuíba também aumentam tarifa de ônibus para R$ 5

Até o momento, Cotia ainda não se pronunciou sobre o possível reajuste; tarifa em Osasco também passará para R$ 5 a partir desta quinta-feira (21)

Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





Assim como a cidade de Osasco, Itapevi e Carapicuíba também anunciaram reajuste na tarifa de ônibus para R$ 5. O aumento entra em vigor a partir desta quinta-feira (21). , Itapevi e Carapicuíba também anunciaram. O aumento entra em vigor a partir desta quinta-feira (21).





Até o momento, a Prefeitura de Cotia não se pronunciou se também terá ou não reajuste na tarifa de ônibus municipal. Cotia e Cia procurou a administração municipal, mas não houve retorno.





A Prefeitura de Itapevi informou em nota que a Benfica, concessionária de transporte público no município, pretendia reajustar a tarifa para R$ 6,05, o que que significava um reajuste de 33,40%. Mas não autorizou.





“Diante do aumento da inflação e reajustes constantes nos preços dos combustíveis, a administração municipal autorizou a empresa a cobrar R$ 5,00 por passagem, o que significa 11% de aumento e um acréscimo de R$ 0,50 no valor, a partir de 21 de abril de 2022”, disse.





Já os municípios de Osasco e Carapicuíba responsabilizaram o Governo Federal pelo aumento da passagem de ônibus. Ambas as prefeituras disseram que não houve subsídio por parte do governo e o aumento foi inevitável.





“Infelizmente, sem o apoio financeiro para o congelamento da tarifa, além dos aumentos constantes do preço do combustível, somado ao risco de colapso na prestação de serviços de transporte público, haverá reajuste. Carapicuíba não possui condições financeiras de subsidiar o transporte público, como acontece na cidade de São Paulo”, disse em nota a Prefeitura de Carapicuíba.





A Prefeitura de Osasco informou que as empresas de ônibus do município defendiam uma tarifa de R$ 6,94 para compor os parâmetros previstos no contrato de concessão, "mas a Prefeitura conseguiu manter em R$ 5,00".





Procurado pela reportagem, o Governo Federal não retornou nosso contato.