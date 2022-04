Estudante é preso com mais de 42 quilos de cocaína e maconha em Cotia

Prisão ocorreu no Jardim Nova Coimbra





Policiais civis prenderam, na segunda-feira (4), um estudante com mais de 42 quilos de maconha e cocaína no Jardim Nova Coimbra, região do morro em Cotia.

Os agentes foram até um condomínio residencial, na Rua Milano, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao entrarem no imóvel, a equipe deparou-se com o investigado, que acompanhou as buscas.

No imóvel foram encontrados mais de 42 quilos entre maconha e cocaína, apetrechos, 16 munições de calibre .9mm, anotações, celulares e dinheiro.

O estudante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo.