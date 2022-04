Chef Paola Carosella abre unidade de seu restaurante de empadas na Granja Viana

Os sócios Paola Carosella e Benny Goldenberg inauguraram unidade na Granja Viana da La Guapa Empadas.







GRANJA VIANA Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 22,6, loja 106 – Granja Viana (The Square)

Horário: Segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 20h.

Capacidade: 18

Cartões de crédito e débito: Todos

Delivery: Rappi e iFood

A rede de empanadas La Guapa inaugurou no último dia 5 a primeira unidade na cidade de Cotia, famosa por suas empadas o restaurante tem como sócios a cheff Paola Carosella e Benny Goldenberg.Instalada no shopping The Square, no km 22 da Rodovia Raposo Tavares, na Granja Viana, a loja ocupa um espaço de 35 m² com mesas e cadeiras ao ar livre que podem acomodar até 18 pessoas.A loja segue o mesmo padrão das demais unidades do grupo, como a produção totalmente artesanal das empanadas “queimadinhas”, a utilização de ingredientes frescos de altíssima qualidade e a inconfundível receita de massa crocante e recheio suculento, cuja execução requer o uso de forno de alta temperatura. A tradicional frase escrita nas paredes “Se hacen con las manos, se comen con las manos” deixa o cliente à vontade para degustar o acepipe da gastronomia latino-americana com seus amigos descontraidamente. São 11 os sabores à escolha.Além das empanadas, a rede ainda oferece opções de sobremesa, como o tabletón, o alfajor e o último lançamento da marca, o picolé artesanal Palito Bombom – doce de leite, chocolate e nibs de cacau.Segundo os sócios, os planos da rede, composta de lojas próprias, são de crescimento rápido. A expectativa é abrir mais de 10 lojas ainda neste ano, inclusive em outros estados. A marca ainda promete lançar, em breve, novidades no cardápio.