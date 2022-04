Postos de combustíveis em Osasco são autuados por irregularidades durante fiscalização

Força-tarefa envolveu o trabalho de sete órgãos do Governo de SP

Foto: Divulgação / Ipem-SP





A Operação Combustível Limpo, força-tarefa que envolveu o trabalho de sete órgãos do Governo de São Paulo, constatou irregularidades em três postos de combustíveis em Osasco e um na Capital Paulista. A ação foi realizada nesta quinta-feira (28).





As equipes encontraram irregularidades no Auto Posto Coimbra de Osasco Ltda, localizado na avenida João Batista, nº 907, no centro do município. Das 12 bombas verificadas, segundo os órgãos, foram encontradas irregularidades em três. As irregularidades foram erro de menos 223 ml a cada 20 litros abastecidos contra o consumidor e violação dos pontos de selagem da bomba.





Os fiscais também detectaram erros no Auto Posto Pernambucana Ltda, na rua Pernambucana, nº 21, no Jardim Conceição. As 12 bombas do posto foram reprovadas. As irregularidades foram erro de menos 160 ml a cada 20 litros abastecidos contra o consumidor, violação dos pontos de selagem da bomba e foi detectada a presença de controle remoto com ativação de possível fraude.





Ainda em Osasco, no Auto Posto Nações Unidas Ltda, instalado na rua Werner Battenfeld, nº 150, bairro Presidente Altino, as 13 bombas medidoras de combustíveis do posto foram aprovadas. No entanto, o posto foi autuado devido ao uso indevido da marca Shell.





Já na capital, o Auto Posto Village Jaguaré Ltda, na avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 4.950, foi autuado devido a violação de interdição das bombas medidoras.





A força-tarefa envolveu o trabalho de sete órgãos do Governo, entre eles, Secretarias da Justiça e Cidadania (SJC), responsável pela coordenação; Segurança Pública; Fazenda e Planejamento; Infraestrutura e Meio Ambiente; Saúde; Ipem-SP e Procon-SP.