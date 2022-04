Câmara de Cotia paga R$ 41,6 mil por mês em aluguel de notebooks e computadores

Contrato está disponível no Portal da Transparência da Câmara Municipal; veja

Foto: Reprodução / Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia firmou um contrato, no final do ano passado, com a empresa Ecoh Tech, com sede em São Paulo, para o aluguel de computadores, notebooks e nobreaks. O valor total do contrato, com vigência de dois anos, é de R$ 1 milhão.









De acordo com o contrato, a Câmara alugou 76 computadores, 76 nobreaks e 23 notebooks. O valor da locação mensal de cada computador é de R$ 371, de cada nobreak R$ 68 e de cada notebook R$ 362.





Somando o valor do aluguel com a quantidade de aparelhos, o Legislativo Municipal paga o montante de R$ 41.690 por mês à empresa.





AQUI para conferi-lo na íntegra. O contrato foi firmado no dia 9 de novembro de 2021. O documento é público. Cliquepara conferi-lo na íntegra.





Essa reportagem faz parte da coluna ‘De Olho na Conta’, cujo objetivo é o acesso às informações relacionadas ao dinheiro público.