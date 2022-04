11 vereadores de Cotia gastaram R$ 70,1 mil em viagens em 2021

Onze vereadores de Cotia gastaram R$ 70.170 em viagens para outros estados no ano de 2021. Deste total, R$ 44.604 foram de passagens aéreas, R$ 16.164 de hospedagens e R$ 9.402 com transporte local e alimentação.





O vereador que mais gastou foi Johny Santos (PMN). As duas viagens do parlamentar somaram R$ 9.408 [VEJA A RELAÇÃO DOS GASTOS NO FINAL DA REPORTAGEM].





Cotia e Cia nesta quarta-feira (13), estão publicados no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cotia. Vale ressaltar que o objetivo desta reportagem é facilitar o acesso às informações relacionadas ao dinheiro público sem fazer juízo de valor. Cotia e Cia tem uma coluna chamada ‘De Olho na Conta’, que é justamente para essa finalidade. Os dados, levantados pelonesta quarta-feira (13), estão publicados no. Vale ressaltar que o objetivo desta reportagem é facilitar o acesso às informações relacionadas ao dinheiro público sem fazer juízo de valor.tem uma coluna chamadaque é justamente para essa finalidade.





Os vereadores que não viajaram são: Pedinha Dantas (PV), Dr. Castor Andrade (PSD), Professor Osmar (Podemos) e Paulinho Lenha (MDB).





A primeira viagem de 2021 registrada no portal foi realizada pelo vereador Serginho (PSB), nos dias 26 e 27 de maio. Na ocasião, o parlamentar foi para Brasília (DF) participar de uma reunião no gabinete do deputado federal Roberto de Lucena (Republicanos-SP).





A viagem teve um custo de R$ 1.357 de passagens aéreas e R$ 215 de hospedagem. Serginho também gastou R$ 250 com transporte local e alimentação nestes dois dias [cada vereador tem o direito de adiantamento no valor de R$ 1.000 para serem usados com transporte local e alimentação. O valor não usado é devolvido por cada parlamentar].





VIAGENS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES





Em 2021, alguns vereadores de Cotia foram para outros estados para participar de cursos de capacitação. Foram três no total – o primeiro em João Pessoa (PB), o segundo em Natal (RN) e o último em Fortaleza (CE).





Em João Pessoa, a viagem aconteceu entre os dias 24 e 28 de agosto. Na ocasião, viajaram os vereadores Serginho, Tim (PV), Felipe Variedade (Pros), Peka Santos (Pros) e Johny Santos (PMN).





Cada vereador gastou R$ 2.886 com passagens aéreas e R$ 1.125 com hospedagens – exceto Johny Santos, que gastou R$ 999. Ainda de acordo com as publicações no portal, cada vereador teve um gasto diferente com transporte local e alimentação nesta viagem.





Serginho foi o que menos gastou: R$ 273. Já os demais não economizaram tanto. Tim gastou R$ 563, Variedade R$ 639, Peka R$ 621 e Johny Santos R$ 731.





Já o segundo curso aconteceu entre os dias 21 e 25 de setembro, desta vez em Natal (RN). Viajaram Sandrinho (Solidariedade), Iran Soares (PSC) e Marcinho Prates (Solidariedade).





O gasto das passagens aéreas de cada um desta vez foi de R$ 2.288, enquanto hospedagem foi de R$ 1.200 cada. Com transporte local e alimentação, Sandrinho gastou R$ 476, Iran R$ 587 e Marcinho R$ 320.





O último curso de capacitação para vereadores foi realizado entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, em Fortaleza (CE). Sandrinho, Johny Santos, Iran Soares e Marcinho Prates foram novamente, desta vez, acompanhados pelo vereador Edson Silva (Republicanos).





O custo individual das passagens aéreas foi de R$ 2.477 e hospedagem de R$ 1.370. Com transporte local e alimentação, Sandrinho gastou R$ 126, Iran R$ 383 e Johny R$ 945. Edson e Marcinho não tiveram esses gastos durante a viagem, segundo o portal.





OUTRAS VIAGENS





Outros vereadores da cidade que também viajaram foram Luís Gustavo Napolitano (PSD) e Celso Itiki (PSD). No dia 31 de agosto, os dois foram para Brasília, juntamente com Edson Silva, para participar de reunião no Ministério da Educação.





As passagens aéreas de cada parlamentar tiveram um custo de R$ 3 mil.





Napolitano viajou sozinho no dia 30 de outubro novamente para Brasília, desta vez para se reunir com o deputado federal Herculano Passos (Republicanos). O custo da viagem foi de R$ 2.856 de passagens aéreas.





GASTOS DE CADA VEREADOR





Johny Santos (2 viagens)

Passagens aéreas: R$ 5.363

Hospedagens: R$ 2.369

Transporte local e alimentação: R$ 1.676

Total de gastos: R$ 9.408



Iran Soares (2 viagens)

Passagens aéreas: R$ 4.735

Hospedagens: R$ 2.570

Transporte local e alimentação: R$ 970

Total de gastos: R$ 8.275







Sandrinho (2 viagens)



Passagens aéreas: R$ 4.765

Hospedagens: R$ 2.570

Transporte local e alimentação: R$ 602

Total de gastos: R$ 7. 937



Marcinho Prates (2 viagens)

Passagens aéreas: R$ 4.765

Hospedagens: R$ 2.570

Transporte local e alimentação: R$ 320

Total de gastos: R$ 7.655













Edson Silva (2 viagens)





Passagens aéreas: R$ 5.477





Hospedagens: R$ 1.370





Não tiveram gastos com transporte local e alimentação





Total de gastos: R$ 6.847













Serginho (2 viagens)





Passagens aéreas: R$ 4.243





Hospedagens: R$ 1.340





Transporte local e alimentação: R$ 523





Total de gastos: R$ 6.106













Luís Gustavo Napolitano (2 viagens)





Passagens aéreas: R$ 5.856





Não tiveram gastos com hospedagens





Não tiveram gastos com transporte local e alimentação





Total de gastos: R$ 5.856













Felipe Variedade (1 viagem)





Passagens aéreas: R$ 2.886





Hospedagens: R$ 1.125





Transporte local e alimentação: R$ 639





Total de gastos: R$ 4.650









Peka Santos (1 viagem)

Passagens aéreas: R$ 2.886

Hospedagens: R$ 1.125

Transporte local e alimentação: R$ 621

Total de gastos: R$ 4.632









Tim (1 viagem)





Passagens aéreas: R$ 2.886





Hospedagens: R$ 1.125





Transporte local e alimentação: R$ 563





Total de gastos: R$ 4.574













Celso Itiki (1 viagem)





Passagens aéreas: R$ 3.000





Não tiveram gastos com hospedagens





Não tiveram gastos com transporte local e alimentação





Total de gastos: R$ 3.000