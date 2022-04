Frente fria empurrou a temperatura para baixo.

A semana começou com mais de 30°C, mas vai terminar com sensação de frio em Caucaia do Alto.

Segundo o jornal do tempo a sensação térmica em Caucaia do Alto pode chegar a apenas 8°C na madrugada do sábado e domingo. Durante o dia apesar de sol a temperatura não deve ultrapassar 20°C.

A temperatura só deve voltar a subir a partir da próxima quarta-feira, então até lá prepara o casaco, cobertor e muita bebida quente.