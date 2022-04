Cotia recebe Passeio Ciclístico neste domingo (1º)

Concentração será na Praça do Sabiá, às 8h

Foto: Divulgação / Matilha Comunica





O grupo Corrente do Pedal realiza, neste domingo (1º), Dia do Trabalhador, mais uma edição do Passeio Ciclístico de Cotia. A concentração será na Praça do Sabiá, às 8h.





Ao todo, são aproximadamente 10 km de percurso que pode ser feito por ciclistas a partir de 8 anos, com monitoramento e segurança do Detran e ambulância, cedidos pela Prefeitura de Cotia.





Para participar, a recomendação básica é ter uma bicicleta revisada e alguns itens essenciais para proteção, como capacetes, óculos e luvas. Não é necessário inscrição, qualquer pessoa pode participar do passeio gratuitamente.





O evento tem apoio da Prefeitura de Cotia e do empresário Eduardo Nascimento.