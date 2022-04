Casos de dengue crescem 242% em Cotia e Vigilância Ambiental faz alerta para prevenção

Saiba em quais bairros de Cotia foram registrados casos de dengue em 2022



Foto: Divulgação / Fiocruz





Os casos de dengue registrados em Cotia cresceram 242% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, levantados pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (7), a cidade registrou sete casos, de janeiro a março do ano passado, e 24 casos nos três primeiros meses de 2022.





Os dados fornecidos pela plataforma do estado de São Paulo vão até março, mas a Vigilância Ambiental de Cotia divulgou que, nos sete primeiros dias de abril, já foram confirmados sete casos no município.





Confira abaixo os bairros e quantidade de casos de dengue, em 2022, em cada um deles (de janeiro até esta quinta-feira (07/04)





Jd Nova Cotia - 10 casos





Jd Lavapés das Graças - 4 casos





Jd Leonor - 3 casos





Vila Jovina - 3 casos





Jd. Cotia - 2 casos





Já o distrito de Caucaia do Alto e os bairros Jd. Araruama, Jd Arco-Íris, Jd. Colibri, Jd Eliane, Jd Museu, Jd Panorama, Outeiro de Passárgada e Pq Santa Rita de Cássia registraram um caso em cada.





VIGILÂNCIA AMBIENTAL EMITE ALERTA





Diante do aumento de casos de dengue registrados em Cotia, a Vigilância Ambiental informou que vai intensificar as ações de combate à doença com visitas de casa em casa para reforçar a população sobre a necessidade permanente dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti (vetor da dengue e de outras doenças como a zika, febre amarela e chikungunya).





No próximo sábado, dia 9 de abril, os agentes de controle de vetores estarão nos condomínios do bairro Lageadinho, região da Granja Viana. “As visitas são intensificadas aos fins de semana, para aumentar as chances de o responsável pelo imóvel ser encontrado em casa”, informou a Vigilância.





Durante a vistoria, é feita a varredura no quintal para identificar possíveis focos do mosquito e de locais com água parada exposta e que podem servir de criadouro para o Aedes.





A coordenação da Vigilância Ambiental informou que durante as visitas são passadas orientações sobre a eliminação do mosquito e é entregue material informativo.





“Em janeiro e fevereiro deste ano, Cotia não registrou nenhum caso de dengue. Já em março foram anotadas 24 confirmações e nos primeiros dias de abril já são sete casos”, alertou Páscoa Bichiato, coordenadora da Vigilância Ambiental.





Ela destacou que as ações de combate acontecem o ano todo, mas que o engajamento da população é determinante para acabarmos com os focos do mosquito. Não houve registro de óbito e de nenhum caso grave.





Para acabar com o mosquito da dengue:





- elimine água parada





- vede bem a tampa de caixa d’agua





- elimine pratinho de vaso de planta, ou preencha com areia





- vire garrafas e outros vasilhames de boca para baixo





- limpe periodicamente calhas dos canos





- deixe pneus e outros recipientes que possam acumular água abrigados da chuva





- lave bebedouros de aves, cães, gatos e outros pets pelo menos uma vez por semana