Multas de veículos da Prefeitura de Cotia somaram R$ 17 mil em 2021

Cotia e Cia teve acesso à relação das infrações por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI); confira

Veículo oficial da Prefeitura de Cotia. Foto ilustrativa: Arquivo / Cotia e Cia





As multas de trânsito dos veículos oficiais da Prefeitura de Cotia, em 2021, somaram R$ 17.191. A relação das infrações, que foi do dia 18 de março a 22 de dezembro do ano passado, foi enviada ao Cotia e Cia por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) nesta quinta-feira (28).





Já neste ano, as multas, do dia 18 de janeiro ao dia 7 de março, já somam R$ 2.784, de acordo com o Departamento de Contabilidade da Prefeitura de Cotia.





Na relação, não há mencionado de quais secretarias são os veículos multados e nem o tipo de infração cometida pelos condutores. Os registros dos valores das infrações variam entre R$ 70 e R$ 704.





O Departamento de Contabilidade ressaltou que, inicialmente, a Prefeitura de Cotia efetua os pagamentos das multas de trânsito e, posteriormente, as encaminha ao Departamento de Recursos Humanos para que o valor seja descontado na folha de pagamento do servidor que foi autuado. Isto posto, finaliza o órgão, “não há prejuízos aos cofres públicos municipais”.