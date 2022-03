Com índice positivo de vacinação, Cotia registra queda acentuada de casos de Covid-19

Na última semana, foi registrado apenas um caso na cidade

O município de Cotia já aplicou, até esta terça-feira (22), o total de 540.237 doses da vacina contra a Covid-19. Deste total, foram 220.750 aplicações da primeira dose, 202.001 da segunda, 111.212 da dose de reforço e 6.274 da dose única, segundo o portal Vacinômetro, do governo paulista.





De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou, no mês de março, uma queda de 99,6% nos casos de Covid-19. Do dia 2 ao dia 7, foram contabilizados 306 casos; do dia 6 ao dia 14, 115 casos; e do dia 14 ao dia 18 – data do último boletim divulgado pela pasta – foi registrado apenas um caso em Cotia.





Ainda de acordo com os boletins epidemiológicos, a cidade registrou 6 mortes causadas pela Covid até o dia 18 de março.





Além do índice de vacinação ser positivo, na avaliação da Secretaria de Saúde outro fator que também foi determinante para a diminuição dos casos é que não houve a disseminação da variante Ômicron.





"A Secretaria de Saúde de Cotia avalia que o cenário da Covid-19 na cidade está em queda acentuada de novos casos e de óbitos confirmados. Some-se a isso, o controle e queda de casos agravados com necessidade de internação. Este cenário favorável se deve a vários fatores, entre eles, o fato de não termos a disseminação de variante, a última que se propagou foi a Ômicron, e, além disso, os índices de vacinação são bastante positivos”, avalia.





A secretaria também ressaltou que é importante que a população elegível a receber o imunizante esteja atenta ao cronograma de vacinação e à quantidade de doses preconizadas pelas autoridades de saúde para aumentar a proteção individual e coletiva.





(saiba mais aqui). Cotia começou a aplicar, nesta segunda-feira (21), a 4ª dose da vacina em idosos com idade a partir de 80 anos