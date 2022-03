Motorista de aplicativo é sequestrado em Cotia e depois encontra veículo batido em muro de residência

Bandidos fizeram transferência via Pix no valor de R$ 7 mil; Polícia Civil investiga o caso

Veículo da vítima do sequestro. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Reportagem: Neto Rossi





Um motorista de aplicativo foi sequestrado na noite da última sexta-feira (25) em uma rua de terra próximo a um condomínio no bairro Recanto Vista Alegre, em Cotia. A vítima ficou por duas horas e meia sob o poder de dois criminosos.





Segundo o motorista, em depoimento à polícia, por volta das 20h30, ele atendeu uma solicitação de uma mulher para fazer uma corrida. Ele teria que pegar dois rapazes na região do bairro Atalaia.





O motorista então foi até o local determinado e pegou os dois rapazes. De acordo com ele, no caminho, os dois disseram que precisavam pegar um bolo na ‘rua do Bombeiros’.





Assim que adentou uma estrada de terra e parou o carro, um terceiro indivíduo entrou e logo apontou uma arma em sua cabeça, anunciando o roubo. A vítima foi passada para o banco de trás enquanto um dos criminosos assumiu o volante.





O motorista contou que foi obrigado a ficar olhando o tempo todo para baixo, não sabendo dizer qual trajeto eles pegaram com o veículo. O sequestro durou cerca de duas horas e meia.





TRANSAÇÃO VIA PIX





Ainda sob o poder dos bandidos, o motorista teve seu aparelho celular tomado e foi obrigado a passar sua senha bancária para eles realizarem transferência via Pix. Foram transferidos, segundo ele, R$ 7 mil para a conta bancária de uma pessoa que seria irmã de um dos criminosos.





O motorista foi deixado na rua Benedito Isac Pires, próximo ao condomínio Dom Henrique III. O motorista então pediu ajuda a um porteiro do condomínio, que acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento.





CARRO BATIDO NO CENTRO DE COTIA





Na manhã de sábado (26), o carro do motorista do aplicativo foi encontrado na esquina da Avenida Brasil com a Rua Israel, no bairro Jardim Central, em Cotia. O veículo tinha acabado de colidir com o muro de uma residência. Com o impacto, parte do muro caiu.





Vizinhos ouvidos pelo Cotia e Cia disseram que quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, saíram correndo após a batida.





A filha da dona da residência conseguiu perseguir as duas mulheres, uma de 19 e outra de 22 anos, que estavam caminhando sentido o Hospital Regional da cidade. Ela chamou a Guarda Civil Municipal (GCM) e as duas foram detidas e conduzidas para a Delegacia de Cotia.





Ao prestarem depoimento, elas disseram que desconhecem qualquer fato relacionado ao roubo do veículo. Elas contaram que estavam em uma casa noturna e entraram no carro com os dois suspeitos.





Os aparelhos celulares das duas foram apreendidos para melhor apuração dos fatos e elas foram liberadas logo em seguida.





A Polícia Civil de Cotia investiga o crime.