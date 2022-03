Loteamento irregular em Cotia utiliza faixas para anunciar venda de terrenos

Os materiais informam que há terrenos de 150 metros quadrados ‘prontos para construir ou para 365 dias a partir de R$ 35 mil’. Prefeitura se posicionou sobre os anúncios ilegais



O terreno já foi alvo de uma ação de reintegração de posse e os invasores chegaram a retirar as máquinas e o stand de vendas. O loteamento segue embargado e o processo está sob análise da Justiça.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA





A Prefeitura de Cotia informou que a pedido do Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Justiça foi realizada vistoria no local, no dia 09/03/22, para verificação de atividades de obras ou vendas no local do loteamento irregular. A vistoria foi motivada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).





No local, a Secretaria de Habitação e Urbanismo informou que não constatou atividade de vendas, obras e nem faixas no entorno. Estas informações foram passadas ao MPF por meio de ofício.





Em relação às faixas mostradas nas fotos enviadas pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Habitação e Urbanismo disse que emitirá um ofício para que a Secretaria de Obras e Infraestrutura faça a retirada imediata de todas as faixas que sejam encontradas com dizeres de venda de lotes no loteamento irregular.





Prefeitura de Cotia tem um link (VEJA AQUI) com o endereço de todos os loteamentos irregulares no município. tem um linkcom o endereço de todos os loteamentos irregulares no município.





Procurado, o advogado do empreendimento não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto para manifestações da defesa.





































