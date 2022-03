Em reforma desde janeiro, creche em Cotia segue sem aula presencial

Direção da unidade informou ao Cotia e Cia que a reforma será concluída no dia 5 de abril. Desde o início do ano letivo, as crianças fazem atividades online em casa; veja o que diz a Secretaria de Educação

Centro Educacional Graciliana da Conceição, no Jd Arco Íris. Foto enviada ao Cotia e Cia





O Centro Educacional (CE) Graciliana Maria da Conceição, localizado no Jardim Arco Íris, em Cotia, está em reforma desde o dia 18 de janeiro deste ano.





O ano letivo na Rede Municipal de Cotia iniciou no dia 3 de fevereiro, mas as crianças que estão matriculadas na unidade não conseguiram ainda voltar para a escola e estão com atividades online em casa.





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a forte chuva que atingiu a região no dia 18/01 provocou um problema com a tubulação de água pluvial no imóvel vizinho à escola. Segundo a secretaria, este problema causou uma erosão no terreno, abaixo do piso da unidade, e afetou uma sala de aula onde se abriu um buraco.





"Foi necessário refazer toda a tubulação de águas pluviais no imóvel vizinho ao prédio da escola para depois iniciar a reforma da sala de aula atingida. Dessa maneira, está sendo feita a reforma da Unidade Escolar com revisão da parte elétrica, hidráulica, pintura e reparos no prédio por completo", disse a pasta.





Cotia e Cia entrou em contato com a direção do Centro Educacional nesta terça-feira (29). Uma coordenadora da unidade informou que as obras estão em andamento e que elas não ficaram paradas “em nenhum momento”.





“Em dias de chuva, eles fizeram a reforma dentro [da unidade] e, em dias que não está chovendo, eles fazem fora. O prazo é até o dia 5 de abril para entregar a creche pronta”, garantiu.





Mas em um grupo de WhatsApp, a informação foi outra. No dia 7 de março, a mesma coordenadora disse aos pais que estavam sendo feitos o reparo do chão do berçário, o contrapiso, a manutenção da cozinha e o levantamento do muro externo. A previsão para o término era “daqui a 15 dias”, ou seja, até o dia 22 de março.





No entanto, uma semana depois, outra mensagem no grupo. Segue abaixo:





Bom dia! As obras seguem em um ritmo acelerado, mesmo com a chuva intensa de ontem que acabou atrapalhando um pouco. Se Deus quiser, manteremos a data do final do mês para que terminem a obra aqui dentro da escola, ficando apenas para finalizar a área externa, que segundo eles, não atrapalhará as atividades internas dos alunos. Continuemos na torcida para que o tempo ajude.





Sobre o prazo para a conclusão da reforma, a Secretaria de Educação de Cotia não mencionou o dia, mas afirmou que será no mês de abril.