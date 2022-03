Roubos em Cotia têm queda de 24% no mês de fevereiro; homicídio e estupro sobem

Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) foram divulgadas nesta sexta-feira (25)





O total de roubos em Cotia diminuiu 24% de janeiro para fevereiro deste ano. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), divulgadas nesta sexta-feira (25), janeiro registrou 83 roubos no geral, enquanto que fevereiro foram registrados 63.





O número de roubos de veículos na cidade também teve queda. Foram 21 veículos roubados em janeiro e 17 no mês passado – uma queda de 19%. No recorte roubo de carga, houve alta de 33%, de acordo com os dados da SSP.





OUTROS DADOS





Ainda segundo as estatísticas oficiais, o número de furto de veículos subiu 15% em Cotia - 33 em janeiro e 38 em fevereiro. No entanto, furtos em geral tiveram baixa de 27% - de 182 para 133.





Enquanto o primeiro mês de 2022 não registrou nenhum homicídio, em fevereiro tiveram dois, segundo a SSP. Já o número de estupros subiu de dois para seis no mesmo período.





A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo contabiliza as estatísticas criminais mensalmente conforme os boletins de ocorrência registrados nas delegacias de cada cidade.