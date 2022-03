Receita Federal apreende 400 munições para fuzil que seriam enviadas para Cotia

A remessa postal interceptada vinha de Miami, nos EUA

Foto: Divulgação / Receita Federal





A Receita Federal apreendeu, na tarde de sexta-feira (25), 400 munições para fuzil calibre 6.5mm no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).





A remessa postal interceptada vinha de Miami, nos Estados Unidos, e tinha como destino a cidade de Cotia.





O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x. Esse tipo de mercadoria, segundo a Receita, não pode ser importada por meio de serviços postais e courier, caracterizando o crime de contrabando.





A apreensão foi realizada pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.