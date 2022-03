Atleta de Cotia conquista duas medalhas de ouro e uma de prata em competição em SP

As conquistas de Flávio Assunção (de camiseta laranja) aconteceram no Circuito de Atletismo Adulto Sesc Interlagos





O atleta de Cotia, Flávio Assunção, que representa a equipe União dos Atletas, conquistou, neste final de semana, duas medalhas de ouro e uma de prata no Circuito de Atletismo Adulto Sesc Interlagos, em São Paulo.





Flávio foi ouro nas provas de 100 e de 400 metros rasos, e prata na de 200 metros rasos.





A competição será realizada em quatro etapas. Neste domingo (27), foram realizadas as provas de velocidade. As próximas ocorrerão no decorrer do ano.