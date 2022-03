Morador de Cotia, pedreiro de 60 anos está desaparecido há uma semana

Sebastião Batista, conhecido como Zito, foi visto pela última vez quando se dirigia para o trabalho, no km 21 da Raposo Tavares





Sebastião Batista, o Zito, está desaparecido desde o dia 17 de março. Foto: Arquivo pessoal

O pedreiro Sebastião Soares Batista Filho, conhecido como Zito, de 60 anos, está desaparecido desde o dia 17 de março.





Morador do bairro Portão, em Cotia, Zito estava na casa de uma amiga, no bairro Padroeira, em Osasco, e se dirigia para o trabalho, por volta das 6h, no km 21 da Raposo Tavares. Desde então, não foi mais visto.





Segundo a família, Zito nunca havia desaparecido antes, não tem problemas com dependência química e nem usa medicamento controlado.





O registro foi feito por meio de Boletim de Ocorrência eletrônico. Qualquer informação, ligar para (11) 99918-0411 / (11) 97466-0979 ou (11) 96814-2125.