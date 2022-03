Prefeitura de Cotia lança edital da eleição do Conselho Municipal de Cultura

A primeira chamada da eleição será às 14h do dia 13 de abril, na avenida Benedito Isaac Pires, 35, 5º andar, Parque Dom Henrique





O dia em que um grupo de artistas foi até a Câmara de Cotia para exigir a criação do conselho. Foto: Ana Alcântara





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer, lançou um edital de convocação para a I Eleição de formação do Conselho Municipal de Cultura (de acordo com o disposto nas leis municipais 1525/2009 e 2201/2021), para o biênio 2022/2024.









Serão eleitos oito titulares e oito suplentes da Sociedade Civil, além de oito titulares e oito suplentes do poder público (neste último caso a secretaria fará a indicação dos conselheiros.





A primeira chamada da eleição será às 14h do dia 13 de abril, na avenida Benedito Isaac Pires, 35, 5º andar, Parque Dom Henrique.





Entre os integrantes da sociedade civil serão eleitos um de cada representatividade cultural e artística (artes cênicas, artes plásticas, arte urbana, artes visuais, cultura popular, etnia, literatura e música), de acordo com o edital. As inscrições dos candidatos, bem como dos eleitores, devem ser realizadas até o dia 31 de março [veja abaixo].





Poderão se candidatar artistas, agentes culturais e profissionais da cultura com residência e atuação comprovada há pelo menos 24 meses em Cotia. Os eleitores aptos a votar serão artistas, agentes culturais e profissionais da cultura que comprovem atuação e residência há pelo menos 24 meses em Cotia.





O Conselho Municipal de Cultura é um órgão consultivo e fiscalizador das políticas e das ações de cultura no município, compete a ele participar da elaboração e implementação de políticas de cultura, bem como do Plano Municipal de Cultura, propor ações e projetos que possam integrar o orçamento anual do setor, promover e cooperar com a conservação do patrimônio cultural e natural do município, entre outros.





Todo o processo eletivo será coordenado por uma Comissão Eleitoral paritária composta por seis integrantes designados pela Secretaria de Cultura e Lazer apenas para esta que será a primeira eleição do Conselho, para os demais pleitos, a Comissão será deliberada pelos conselheiros em exercício.





I Eleição do Conselho Municipal de Cultura de Cotia





AQUI Edital disponível





Inscrições de candidatos e eleitores: até 31 de março





Eleição: 13 de abril – 14h (Av. Benedito Isaac Pires, 35, 5º, Pq. Dom Henrique)





Para acessar a relação de documentos necessários e a ficha de inscrição basta acessar o edital





Mais informações: cmc.cotia@gmail.com