Cotia terá show de Leonardo para comemorar aniversário da cidade

Foto: Rudney Oliveira Cotia e Cia

No dia 2 de abril Cotia completa 166 anos e diferente dos dois últimos anos, que não houve comemorações por causa da pandemia, desta vez a cidade terá comemoração com show gratuito do cantor sertanejo Leonardo, mas fique atento, o show acontece no domingo dia 3 de abril.

A atração acontece ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, onde estará sendo realizado a Festa do Peão de Cotia.