Caixas com plantas bloqueiam vagas para deficiente no Pq Cemucam, reclama morador

Usuário do parque, que tem um filho cadeirante, relatou a dificuldade que enfrenta agora com as vagas obstruídas; Prefeitura de SP se manifestou sobre o caso; confira

Antes da pandemia, Francinaldo Honório de Sousa levava com frequência seu filho, que é cadeirante, para passear no Parque Cemucam, em Cotia. Para isso, ele sempre utilizou o estacionamento da parte de cima do parque, que tem duas vagas para pessoas com deficiência.

Durante a pandemia, Francinaldo não foi mais ao parque. Ele esperou amenizar um pouco a situação e retornou ao Cemucam há duas semanas. Mas, para a sua surpresa, as vagas que ele sempre utilizou não estavam mais lá. Aliás, até estavam, mas bloqueadas com duas caixas d’água com plantas dentro.

“Voltei lá [no Cemucam] e estavam essas caixas no lugar. Eu tenho que deixar meu filho lá em cima, voltar com o carro e guardá-lo na vaga lá debaixo para depois subir. Mas como que eu vou pegar um cadeirante e deixar sozinho lá em cima? Ele tem epilepsia. Quem se responsabiliza por ele?”, questiona Francinaldo.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, responsável pelo Parque Cemucam, informou que as vagas para carros de pessoas com deficiência estão localizadas no estacionamento principal no parque, conforme determina a legislação.





"O espaço citado pela reportagem foi utilizado como teste para atender os frequentadores, mas como houve muitas reclamações com a circulação de veículos na área interna do parque, inclusive com velocidade acima do permitido e atropelamento, por medidas de segurança a administração decidiu retornar a como era antes e por isso foram colocados vasos de volta neste local", explicou.