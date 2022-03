‘Megaoperação’ com 60 GCMs de Cotia resultou em abordagens e apreensões de veículos

Chamada de ‘Monte Castelo’, operação tinha como objetivo coibir ações criminosas; resultado foi divulgado ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (7), 19 dias após ter sido deflagrada

Foto: Divulgação / GCM de Cotia





Após 19 dias de deflagrada, o comando da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia divulgou, ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (7), o resultado da 'megaoperação' chamada de 'Monte Castelo', que contou com cerca de 60 GCMs.





Segundo a corporação, mais de 120 pessoas foram abordadas durante a ação, que ainda resultou em um veículo fruto de roubo apreendido; três motocicletas em situação irregular também foram apreendidas.





“A Operação Monte Castelo contou com pontos de bloqueios divididos com viaturas em diversos bairros e o foco maior das abordagens esteve em motociclistas”, disse o comando da GCM em nota.





A megaoperação Monte Castelo foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública de Cotia no dia 16 de fevereiro. No mesmo dia, a secretaria divulgou uma nota com dados parciais da operação [RELEMBRE AQUI].





“Estamos com cerca de 60 Guardas Municipais envolvidos na operação que foi planejada e está sendo executada para coibir ações criminosas, recuperar veículos e motos frutos de roubos, além de retirarmos de circulação armas, entorpecentes, entre outros”, disse o titular da pasta, Almir Rodrigues, na ocasião.





As equipes foram divididas nas regiões de Cotia e Granja Viana, “saturando bairros, áreas comerciais e bloqueios em divisas com municípios”. “Nosso foco é combater a criminalidade e a ação acontece com vistas aos criminosos”, explicou o comandante Júlio Cesar.