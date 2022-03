Criminoso morre durante troca de tiros com a PM em bairro do km 21, em Cotia

Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, 186 porções de maconha, 87 de cocaína e nove de crack, além de munições; caso foi registrado na Delegacia de Cotia

Foto: Cotia e Cia





Um criminoso foi morto na noite de sexta-feira (4) durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro Gramado, região do km 21 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Segundo informações do Boletim de Ocorrência, quatro policiais militares iniciaram o procedimento de abordagem a três homens que estavam próximos a um veículo.





Neste momento, de acordo com o B.O, o trio passou a efetuar disparos contra a equipe, que interveio atingindo um deles, que não resistiu ao ferimento. Os demais conseguiram fugir.





Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, 186 porções de maconha, 87 de cocaína e nove de crack, além de munições.





O caso foi registrado pela Delegacia de Cotia, que requisitou exames periciais.