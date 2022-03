Escolas, shoppings e comércios de Cotia podem definir sobre o uso obrigatório de máscaras

Saiba onde o uso de máscara será obrigatório e optativo em Cotia

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia





anunciou na noite desta quinta-feira (17) que a cidade vai seguir o decreto do Estado de São Paulo sobre a flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados e abertos. O prefeito de Cotia, Rogério Franco,sobre a flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados e abertos.





De acordo com o decreto estadual, o uso de máscaras só será obrigatório no transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde. o uso de máscaras só será obrigatório no transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde.





Em Cotia, a máscara será obrigatória em hospital, pronto-socorro e pronto atendimento, clínicas e laboratórios, unidades básicas de saúde, consultórios odontológicos, de estética e afins, além de clínica veterinária.





Já o uso de máscara será optativo em empresas, escritórios, lojas, shoppings, restaurantes, academias, escolas, cursinhos e faculdade. Ou seja, caberá a gerência/coordenação destes estabelecimentos definir sobre o uso de máscaras em seus espaços.





Leia o comunicado da Prefeitura de Cotia na íntegra:

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Cotia, por meio de sua Secretaria de Saúde, tem adotado as medidas de proteção e enfrentamento à disseminação do vírus seguindo as orientações do Comitê Científico de Saúde do Estado de São Paulo. Assim foi no momento de maior restrição com a suspensão de aulas presenciais, atendimento em estabelecimentos comerciais e de serviços não-essenciais, distanciamento social, entre outros.





Com o avanço da vacinação entre a população e o alívio na estrutura de saúde em relação aos casos agravados da doença, o Governo do Estado, por meio do decerto 66.575/2022, deliberou sobre a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados.





A regra, no entanto, não se aplica ao transporte coletivo (trem, metrô, ônibus, táxi, transporte de aplicativo) e os seus respectivos locais de embarque e desembarque, e todos os locais de atendimento em saúde (hospitais, clínicas, prontos-socorros, unidades de saúde), nestes espaços o uso de máscara segue obrigatório.





A cidade de Cotia, mais uma vez, seguirá as orientações do Estado baseada na melhora contínua nos indicadores epidemiológicos relacionados à pandemia.





Onde a máscara segue obrigatória:





- Hospital;





- Pronto-Socorro e Pronto Atendimento;





- Clínicas e laboratórios;





- Unidades Básicas de Saúde;





- Consultórios odontológicos, de estética e afins;





- Clínica Veterinária.





Onde a máscara é optativa*:





- Empresas;





- Escritórios;





- Lojas;





- Shoppings;





- Restaurantes;





- Academias;





- Escolas;





- Cursinhos;





- Faculdade.





*A gerência/coordenação destes estabelecimentos poderá definir sobre o uso de máscaras em seus espaços.