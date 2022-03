GCM de Cotia mata um bandido e fere mais 2 durante troca de tiros na Raposo Tavares

Ocorrência aconteceu nesta quarta-feira na altura do km 25 da rodovia

No fim da manhã desta quarta-feira (23), a Guarda Civil de Cotia perseguiu um veículo após o condutor não atendeu à solicitação de parada. Na altura do km 25 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, ocupantes do veículo começaram a disparar com a GCM, houve revide, três ocupantes do veículo foram atingidos: dois foram socorridos, um foi a óbito no local e um está na Delegacia de Cotia.





Com os ocupantes do carro, foram encontrados celulares e três armas de fogo: uma de calibre 45, uma 380 e uma ponto 40). Ao fazerem o levantamento dos dados, foi contatado que três dos criminosos já têm passagem pela polícia. O carro utilizado é um carro roubado e estava com a placa adulterada. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Cotia.

De acordo com o comandante da GCM, Júlio Cesar, há suspeita de que o veículo estava transitando por ruas internas na região da Granja Viana, minutos antes da abordagem da corporação, tentando abordar pessoas para sequestro ou outros crimes. Por conta da ocorrência, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas.