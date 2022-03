Artesp autua 6 empresas de ônibus intermunicipal em Itapevi durante fiscalização

Ação ocorreu simultaneamente em 11 cidades





A Artesp (Agência de Transporte de São Paulo), responsável pela fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no estado Paulo, realizou uma fiscalização no km 33 da Rodovia Castello Branco, em Itapevi, na última sexta (18).





A ação, segundo a agência, resultou em duas apreensões e quatro autuações, aplicadas pelo transporte de passageiros em serviço de fretamento eventual sem autorização do poder concedente e pela realização de transporte remunerado de passageiros sem autorização.





De acordo com a Artesp, no total, foram vistoriados 15 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. As operações, realizadas periodicamente pela Diretoria de Procedimentos e Logística, visam garantir segurança e conforto aos usuários durante suas viagens.





“O objetivo das fiscalizações promovidas pela ARTESP é garantir que as pessoas circulem em veículos seguros e regularizados, retirando do tráfego os que não estão cadastrados e que não atendem os critérios impostos pela legislação”, afirma Reonaldo Raitz Leandro, Superintendente de Logística e Procedimentos (DPL) da Artesp.





No estado, as inspeções do dia 18/03 ocorreram simultaneamente em 11 cidades. Além de Itapevi, as equipes da ARTESP fiscalizaram o transporte intermunicipal nas cidades de São Bernardo do Campo, Jacupiranga, Jundiaí, São Paulo, Avaré, Praia Grande, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba e Bertioga. No total, 51 veículos foram autuados, 10 notificados, oito foram removidos ao pátio e houve uma retenção.