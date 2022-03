Feira de Artes e Artesanato está de volta em Caucaia do Alto

Reestreia está marcada para sábado (5)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Depois de uma pausa forçada por conta da pandemia, a Feira de Artes e Artesanato está de volta no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. A reestreia está marcada para sábado (5/03), na Praça dos Romeiros, das 9h às 17h. São dezenas de produtos confeccionados por artesãos da cidade.





Além da Feira de Artes e Artesanato de Caucaia, os artesãos mantêm parceria com a Secretaria de Cultura e Lazer e realizam exposições de seus trabalhos aos sábados, das 10h às 17h, no Calçadão da Rua Senador Feijó, no centro.





Às quartas-feiras, a partir das 17h, a Feira de Artes e Artesanato acontece na Feira Noturna em frente à Prefeitura.





Na Feira de Artes e Artesanato as pessoas vão encontrar uma variedade de produtos feitos por artesãos de Cotia, na edição da feira de Caucaia, a maioria dos artesãos é do próprio distrito.