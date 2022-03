Cotia realiza peneira de futebol masculino para jovens de 15 a 18 anos

Jogadores selecionados vão representar Cotia em diversas competições; veja como participar

Peneira será realizada no Estádio Municipal Euclides de Almeida. Foto: Reprodução





A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia vai realizar, neste sábado (5), às 8h, a 1ª peneira de futebol masculino 2022 no Estádio Municipal Euclides de Almeida (Rua Saturno - entre os kms 33 e 34 da rodovia Raposo Tavares).





A peneira, que será para jovens nascidos entre 2004 e 2007, vai selecionar jogadores para representar Cotia em diversas competições, como Jogos Abertos (JAJ), Estadual, Jogos Regionais e Paulista.





Os candidatos deverão levar camiseta, short, chuteira e meião, além do cartão de vacinação contra a Covid-19 com as doses em dia (de acordo com a faixa etária). Menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis.





Mais informações, entre em contato com Secretaria de Esportes e da Juventude no Complexo Esportivo do Atalaia através do professor Sandro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou então pelas redes sociais da Secretaria @esportesejuventudecotia ou pelo e-mail secretariasecl@cotia.sp.gov.br.