Em Cotia, aglomeração em frente escola traz transtorno para motoristas e riscos para alunos

Vídeos enviados ao Cotia e Cia mostram rua no centro da cidade tomada por alunos e motoristas com extremas dificuldades de passar pelo local; Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia e Secretaria da Educação do Estado de SP se posicionaram; confira

Vídeos enviados ao Cotia e Cia mostram o tumulto em frente à Escola Estadual Batista Cepelos





Quem já passou pelo centro de Cotia, sentido rua Israel, em horários de entrada e saída de alunos da Escola Estadual Batista Cepelos, deve ter presenciado o transtorno que é. Os alunos ficam na calçada, em frente à escola, e muitos acabam atravessando a rua sem sequer olhar para os lados.





A reportagem passou pelo local e observou a dificuldade que motoristas enfrentam e o risco que os alunos correm. Vídeos enviados ao Cotia e Cia [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM] durante a semana também mostram o perigo no local. Em um deles, há a presença de dois agentes de trânsito, aparentemente conversando um pouco distante do portão lateral da escola, onde ocorre o maior fluxo.





Já em outro vídeo, uma motorista passa pelo local com extremas dificuldades. Como se não bastasse a aglomeração dos alunos, uma van escolar, parada na rua, complica ainda mais a situação viária. Não havia agentes de trânsito no momento.





Procurada, a Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia informou que mantém uma equipe de agentes de trânsito em frente à Escola Estadual Batista Cepelos para auxiliar no fluxo de veículos que trafegam com mais dificuldade nos horários de entrada e saída de alunos.

Em relação ao vídeo que mostra dois agentes em frente à escola, a secretaria disse que não é possível afirmar que os agentes de trânsito deixaram de auxiliar os motoristas, dada a duração do registro. No entanto, a secretaria reforçou a orientação para que todas as equipes estejam com os esforços direcionados ao auxílio viário.

Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que como medida de segurança, a direção já orientou que os estudantes fiquem dentro da escola após horário de saída, bem como os cuidados enquanto aguardam a entrada.

A unidade, segundo a Seduc, também solicitou apoio da Ronda Escolar e da Secretaria de Transporte e Trânsito no horário de entrada e saída dos alunos, e pintura da faixa de pedestre na via para a prefeitura.