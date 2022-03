Família encontra Iran, jovem de 18 anos que tinha desaparecido em Cotia

Após ter desaparecido por dois dias, o jovem Iran Augusto Ribeiro dos Santos, de 18 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (11). Ele tinha sido visto pela última vez na tapeçaria onde trabalha, no Jardim Araruama, em Cotia, e teria ido até uma entrevista de emprego no município de Embu das Artes.

Iran contou para sua mãe, Regiane Aparecida Ribeiro, que foi abordado por três homens em um carro. Por telefone, Regiane disse ao Cotia e Cia, na manhã desta sexta-feira (12), que seu filho relatou que foi sequestrado e levado para um galpão.

Segundo ela, os homens teriam perguntado a Iran se ele conhecia algumas pessoas que moravam no bairro, citando o nome delas, mas ele disse que não. Regiane disse que seu filho apanhou tanto que chegou a desmaiar.

Enfiaram um capuz na cabeça dele e o levaram. Bateram muito nele. Ele está todo machucado. Insistiram se ele conhecia os nomes de uns caras do bairro, mas ele continuou dizendo que não. Deram uma paulada nele e ele desmaiou. Ele disse que acordou no outro dia sem saber onde estava e quando foi ontem o colocaram no carro e deixaram ele em Sorocaba