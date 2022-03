Motoristas em Cotia formam longas filas em postos de combustíveis

Muitos motoristas buscavam abastecer a fim de evitar o impacto do reajuste anunciado pela Petrobras nesta manhã

Foto: Robson Oliveira









Alguns postos de combustíveis em Cotia, que ainda não aumentaram os preços, registram longas filas nesta quinta-feira (10). Muitos motoristas buscavam abastecer a fim de evitar o impacto do reajuste anunciado pela Petrobras nesta manhã.





Em Caucaia do Alto, por exemplo, motoristas demoravam, em média, 30 minutos para conseguirem o combustível. Postos estavam vendendo ainda com o preço sem reajuste, variando de R$ 6,19 a R$ 6,39 no distrito.





Em Cotia, postos de combustíveis do bairro do Atalaia também tinham filas grandes no início desta noite.





A partir desta sexta-feira (11), o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%.