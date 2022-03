Taxa de iluminação pública em rua de Cotia que não tem iluminação pública sobe até 130%

Moradora chegou a pagar uma taxa de R$ 40 por um serviço que não é contemplada

Moradores da Estrada do Aguassaí pagam imposto de iluminação pública mesmo sem receber o serviço na região. Foto: Cotia e Cia





Reportagem: Neto Rossi





Os moradores da Estrada do Aguassaí, no Jardim Japão, em Cotia, não entendem o motivo de pagar pela taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) sendo que o serviço não chega na região.









Além disso, a cobrança mensal, incluída na conta de luz, subiu 130% de janeiro para março na residência de uma das moradoras do local.





Bruna Moura da Rocha, 32, mostrou ao Cotia e Cia as contas de luz referente aos três últimos meses. Na conta de janeiro, o valor da taxa veio cobrado em R$ 17,27. Em fevereiro, Bruna pagou R$ 28,77. Já em março, o tributo chegou no valor de R$ 40,27.





"Me sinto injustiçada com essa cobrança. Estamos pagando por algo que não temos. É complicado pra gente", disse Bruna, que mora na Estrada do Aguassaí desde 2007.



Valor do tributo cobrado na conta de luz do mês de março da moradora Bruna Rocha







Cotia e Cia fez contato com a Engeluz, empresa responsável pela iluminação pública da cidade. Após enviar o endereço completo e citar o problema, a empresa disse que uma equipe "deve comparecer ao local no prazo de 48 horas". Como o atendimento foi automático, não houve mais detalhes.





A reportagem ainda ligou no número de telefone da Engeluz, mas por três vezes, ninguém atendeu.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não retornou nosso contato.





SOBRE A CIP





A taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) foi instituída no município em dezembro de 2012 pelo então prefeito Carlão Camargo.





Um dos artigos da Lei Municipal diz que o valor da taxa "será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e será calculado segundo grupo tarifário e faixa de consumo".





Ainda de acordo com a Lei, 25% do montante arrecadado pela CIP será investido na ampliação do serviço de iluminação pública.