‘Mês da Mulher’ terá programação especial em Cotia

Ações acontecem entre os dias 8 e 27 de março; confira





Entre os dias 8 e 27 de março, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher realiza uma programação especial para celebrar o mês da mulher, em especial o Dia Internacional da Mulher [8 de março].





Durante todo o mês, estão previstas formações em empreendedorismo feminino, ações ambientais e até duas Caminhadas Solenes da Mulher, uma no Centro e outra em Caucaia [abaixo a programação].





No dia 8, quem levar uma garrafa pet com dois litros de óleo de cozinha usado à Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, ganhará uma orquídea de presente e poderá participar de uma oficina de cultivo desta flor.





A ação ocorrerá das 14h às 16h, em parceria com as Secretarias do Verde e do Meio Ambiente, de Cultura e Lazer e de Desenvolvimento Social, com o apoio do Sítio Ecológico Semeando e do OHquídea.





"As mulheres que me inspiram são aquelas que acordam cedo, pegam transporte público, realizam seu trabalho de forma esmera, voltam pra casa e ainda conseguem ajudar na tarefa da escola, organizar a casa, preparar o jantar e separar a marmita do dia seguinte", disse a vice-prefeita e Secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf.





Foi assim que a vice-prefeita pensou nesta programação que ainda conta com uma formação sobre atendimento ao autista e suas famílias para o comércio de Cotia, cursos on-line do Sebrae Delas [veja como se inscrever], lançamento de uma ação com Plantas Alimentícias Não Convencionais no Viveiro Municipal e a Caminhada da Mulher em dois dias.





Quem quiser participar das caminhadas deve, preferencialmente, comparecer aos locais [veja abaixo] de tênis e roupa confortável, máscara, álcool em gel e não se esquecer do filtro solar.

PROGRAMAÇÃO