Coletivos realizam sarau com atrações culturais no Morro Grande neste domingo (27)

Iniciativa tem como objetivo discutir a necessidade imediata de preservação da antiga Vila Operária do DAE (Departamento de Água e Esgoto), atual Sabesp, e da Reserva Florestal do Morro Grande; confira a programação

Foto: Divulgação





O coletivo Ecomuseu Morro Grande em parceria com a comunidade Nossa Senhora das Graças, Associação de Bairro Morro Grande e Movimento MulherAção vão realizar, neste domingo (27), o 1º Sarau Cultural das Graças.





O evento gratuito, que conta com apoio da Secretaria de Turismo de Cotia, acontecerá no Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Morro Grande, em Cotia.





Além de arte e entretenimento, o objetivo da ação é discutir a necessidade imediata de preservação da antiga Vila Operária do DAE (Departamento de Água e Esgoto), atual Sabesp, e da Reserva Florestal do Morro Grande. O evento também é uma comemoração ao mês das mulheres.





O Sarau Cultural das Graças terá em sua programação oficina de brincadeiras teatrais para todas as idades, doações de livros infanto-juvenis, slam e apresentação da família do Seu Dito da Congada, além da Folia de Reis do Morro Grande.





A ação cultural ainda abrirá espaço para exposição de quadros dos artistas do bairro, apresentação teatral, capoeira, poesia, troca de itens de bazar por material reciclado da cooperativa Luxo do Lixo, bate papo sobre ecofeminismo, música, comes e bebes e muito mais.





Serviço





I Sarau Cultural das Graças





Dia 27 de março (domingo)





Das 15h às 20h





Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora das Graças





Rua das Graças – Morro Grande/Cotia





Livre





Gratuito