Clientes da Vivo estão sem rede móvel da operadora em Caucaia do Alto

Serviços de voz e internet estão com instabilidade na região desde o início da tarde desta segunda-feira (21); operadora se manifestou sobre o assunto

Clientes da operadora Vivo, que estão no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, estão com o serviço de telefonia inoperante, as ligações não são completadas e a internet não está acessível. O problema ocorre desde o início da tarde desta segunda-feira (21).

Procurada pelo Cotia e Cia, a Vivo disse que alguns clientes da companhia em Caucaia do Alto podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia móvel da operadora devido a uma falha ocasionada em equipamentos de transmissão que atendem a área.

Apesar de assumir o problema, a Vivo não deu prazo para solução. "Equipes estão atuando para regularizar a situação no menor prazo possível", completou a empresa.