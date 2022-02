Vargem Grande Paulista inicia expansão do centro com construção do novo Paço Municipal

Na manhã desta quinta-feira (16), a prefeitura de Vargem Grande Paulista deu início ao projeto de expansão do Centro da cidade com a construção da nova sede da Prefeitura.

“A Expansão do Centro começa hoje, numa área de 750 mil metros quadrados (antigo Haras Jaú), que fica no Km 46 da Rodovia Bunjiro Nakao e ao lado da Rodovia Raposo Tavares, privilegiada na mobilidade pelos acessos às cidades vizinhas. No entorno, estabelecemos uma lei de zoneamento moderna, que vai atrair novos investidores no comércio, indústria, serviços, e em várias outras áreas tornando esse local um pólo de investimentos. É o início de um sonho, que coloca Vargem Grande Paulista na rota dos investimentos do Estado de São Paulo”, declarou o prefeito Josué Ramos.





A construção do novo Paço Municipal é primeira fase da expansão do Centro. O prédio terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída dividida em três andares, acessibilidade completa, amplo estacionamento, e contará com mecanismos inovadores e sustentáveis, como a utilização de energia solar, por exemplo. Todas as secretarias estarão alocadas no imóvel, o que segundo a prefeitura reduzirá o custo de aluguéis e facilitará o acesso da população aos serviços municipais.





A área de 750 mil metros quadrados está aberta para investimentos em diversas áreas. A Prefeitura já recebeu muitos investidores interessados no local, que vão do setor imobiliário, hoteleiro, gastronômico, cultural, serviços, comércios e até saúde.





“Teremos estrutura completa no local, o que vai aliviar o problema histórico da divisão da cidade causado pela duplicação da Raposo Tavares. A rotina dos moradores da nossa cidade vai mudar para melhor”, destacou o prefeito Josué Ramos.





A cerimônia de início das obras contou com a presença de todo o secretariado, dos vereadores da cidade e municípios vizinhos, além de autoridades locais.