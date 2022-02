Escritor cotiano, Wil Delarte detalha seu novo projeto de canal e podcast

Confira mais detalhes na entrevista abaixo

Com o apoio do Cotia & Cia, o podcast terá destaque em nosso site, possibilitando que os leitores acompanhem detalhes de todas as edições por aqui.O canal no Youtube , por sua vez, terá também outros conteúdos, e a inscrição para seguir já pode ser feita nesse link.Como surgiu a ideia do podcast e o que podemos esperar?Após dois anos de isolamento, e toda essa situação de caos e solidão que a pandemia nos trouxe, senti que algo me angustiava muito, e era justamente a falta de conexão com os amigos e, de certa forma, com a sociedade como um todo. Daí vem aquela formiga que me inquieta de quando em quando e que tem a ver com o trabalho que já exerci em coletivos culturais e também em projetos de revista, ou seja, algo que não só projetasse a mim, mas que buscasse uma conversa com o outro e um lugar onde esses “outros” também pudessem se comunicar.A ideia de fazer um podcast teve a ver com o momento atual e com uma outra necessidade, o de fazer algo que também não fosse tão efêmero quanto uma página que sobe num celular, sabe? Que fosse algo para se acompanhar com certo respiro, esteticamente pensado, e um conteúdo que acrescentasse algo ao debate público em temas que considero chaves à compreensão dos nossos maiores problemas atuais enquanto cidadãos e enquanto sociedade.- E o nome, como surgiu e qual a ideia por trás?- Inicialmente a ideia era haver dois âncoras no podcast, eu e mais um, e um convidado que seria o entrevistado, mas uma negativa desse outro âncora, aliás, um grande parceiro e amigo, fez-me repensar o próprio projeto inicial.Quando me veio à cabeça o nome “Universos para Elos”, foi como abrir um portal com diversas portas dentro (risos). Percebi que tudo o que buscava estava contido nesse nome, e foi aí que resolvi acrescentar mais um convidado, como que a ideia de poder criar um elo entre um e outro, sendo que um será, geralmente, da área artística, e o outro convidado terá ao menos uma perna na intelectualidade, no terceiro setor, no ativismo, na educação ou pesquisa acadêmica. A ideia é poder investigar elos entre a arte e a vida, entende? Entre o tema abstrato, que porventura também se realizou em forma de arte, e sua realização na vida social, na vida “real”, assim como também meios de agir sobre ele, de transformar uma realidade, mais ou menos isso.A partir daí, então, foi-se criando naturalmente o conceito, o formato e a linguagem. O podcast é temático, ou seja, o tema é o mais importante, e a partir dele é que procuro os convidados que melhor poderão contribuir para o resultado final. Como minha rede de contatos é mais a ala artística, após escolhido o tema, naturalmente também me veio a ideia de sempre procurar extrair da obra de um dos convidados um mote, uma chave para as portas que se pretendem abrir nessa dialética a três.- E tecnicamente, como está sendo feito, quem mais está nos bastidores dessa empreitada?- Bem, quando meu parceiro escritor, produtor e MC, Israel Neto (Mano Réu), comprou a ideia e falou “tô dentro”, já foi meio caminho andado, pois minha ideia era fazer um podcast somente de áudio, mas que tivesse uma boa produção, uma trilha musical, um roteiro e conteúdo temático meio que fechado, pra ser sintético e gostoso de ouvir, sabe? E para isso precisava de um produtor com o calibre dele e de sua produtora, a Timbres Produções. Estamos gravando em seu estúdio e, para acrescentar, meus amigos do sul do grupo Os Equilibristas, com o apoio do estúdio Em Pauta, ajudaram com a trilha especial do podcast. Outro amigo importante é o também cotiano Edegar Ferreira, que coloca voz na vinheta e me ajuda em tantas outras frentes. Ah, não posso esquecer do querido amigo e ilustrador Tiago Costa, que fará as artes oficiais do pod, e do nosso estagiário “mãos pra toda a obra”, Jovi Saturno, conhecido também como “meu sobrinho talentoso” (risos), foi ele quem criou o logo das cobras a partir da mistura de dois conceitos que lhe passei, uma revisitação de Ouroboros combinado com Yin-Yang. Enfim, vale ressaltar, não temos verba envolvida no projeto, é tudo feito com a disponibilidade de cada um e do engajamento de importantes parceiros de divulgação, como é aqui o- Então há outros parceiros envolvidos, correto?- Sim, e muito importante foi conseguir reuni-los. Alegria grande foi perceber que de imediato todos se interessaram pelo projeto e se prontificaram a apoiar, a levá-lo para mais gente. Temos oficialmente sete parceiros para o projeto do podcast, o Cotia & Cia, importante na divulgação aqui para todo o seu público, a Timbres Produções, já citada, a Rádio Cantareira que, antes de subirmos no canal e em streamings, transmitirá em primeira mão uma versão adaptada para rádio do podcast em sua programação, a editora Selin Trovoar, o também já citado estúdio. Em Pauta, o jornal literário RelevO e o Tipo Xilo (xilogravuras). São parceiros que ou nos ajudam no processo de realização do projeto, ou nos ajudam divulgando-o para seu público, o que é de grande valia.- E quanto ao canal?Wil - Bem, o canal é outra história (risos). Quando me veio o título do podcast, veio-me também uma certeza muito forte, a de que o podcast em si era subproduto de algo ainda maior, algo que me soava como um coletivo cultural, e foi aí que me veio a loucura de expandir a ideia para um canal onde outros conteúdos pudessem também figurar, inclusive conteúdos de parceiros que já estão rolando por aí. Nesse sentido, nossa função com parceiros do canal é mais a de dar espaço, divulgar, fazer chegar esse conteúdo a mais e mais pessoas.Estamos ainda tentando entender melhor, eu e o Edegar, que é quem está mais a frente comigo na configuração do canal, o que seria esse conceito de coletivo cultural digital e canal colaborativo. A ideia também é abrir o canal para quem quiser integrá-lo, como ocorre em qualquer coletivo. Então, sendo relevante e dentro da proposta e conceito do canal, a pessoa poderia ter seu próprio programa.Teremos então conteúdos de parceiros e conteúdos próprios, cada um com uma linguagem própria. Estamos desenhando, fora o podcast, mais três programas iniciais para o canal. Eles estão bem encaminhados já, mas não falarei muito, pois muita coisa pode mudar (risos). Posso adiantar o essencial, vem muita música, poesia, e uma via direta com autores falando detalhes de suas obras. Bem, por enquanto é isso que dá para falar.- Obrigado, Wil, muito interessante e importante todo o projeto. Desejamos boa sorte na empreitada e pode contar com todo o nosso apoio.Eu que agradeço! Otem sido muito importante para nós em vários aspectos. Como já disse, não temos patrocínios, e o orçamento é zero. Diante disso, a colaboração de quem se identificar com o projeto em apenas seguir o canal, curtir, comentar, e compartilhar os conteúdos com amigos, será de um valor imensurável, já que ajuda a fazer os conteúdos chegar a mais e mais pessoas, ou seja, qualquer um pode ser esse Elo também com esse simples gesto.Para terminar, gostaria de frisar que temos alguns valores que são inegociáveis para nós: a pluralidade de linguagens e ideias, a honestidade intelectual e a empatia. Acho que isso diz tudo. Enfim, nosso trabalho de formiguinha está apenas começando. Quem quiser enviar ideias, integrar o canal, ou apenas conversar conosco, pode-nos mandar email no endereço: universosparaellos@gmail.com . Teremos o prazer de responder e interagir. Vambora!Foto: @TimbresProduções