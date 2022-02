SP confirma 24 mortes em razão das chuvas dos últimos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou, na tarde desta segunda-feira (31), 24 óbitos em razão das chuvas que atingiram diversas regiões do estado desde a última sexta-feira (28). Os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 1.546 famílias desabrigadas ou desalojadas.

Entre as vítimas há um total de oito crianças. Uma delas,A mãe do menino foi retirada com vida dos escombros, mas ele não resistiu e veio a óbito.