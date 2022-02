Sem internet, atendimento na Secretaria de Trabalho e Emprego de Cotia é prejudicado

Segundo a pasta municipal, internet é contratada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de SP; com instabilidade na rede, funcionários estão orientando os munícipes a utilizarem a internet do próprio celular

Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia





Desde quarta-feira (23), moradores de Cotia, que precisam de atendimento na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego por meio de serviços da Setra (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo), estão com dificuldade. Isso ocorre porque o acesso aos serviços da Setra vem apresentando instabilidade e falha na conexão da internet.





Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, esses acessos são feitos por meio de sinal de internet da própria Setra, que contrata a empresa Vivo. De acordo com a pasta, quando um munícipe se dirige até o local em busca de atendimento relacionado à Setra, os funcionários auxiliam a pessoa por meio do seu celular com acesso à internet.





No entanto, esse atendimento acaba sendo limitado, pois está condicionado à pessoa ter celular com acesso à internet. “É importante frisar que, na medida do possível, os funcionários tentam dar solução ao munícipe e passam as orientações necessárias”, disse a secretaria.





Ainda de acordo com o órgão, assim que o acesso ao sistema da Setra começou a apresentar problemas, a secretaria comunicou os responsáveis do governo do estado e aguarda uma solução para o caso.





“A Setra informou que já abriu um chamado junto à Vivo para resolver o problema em Cotia. Oportuno destacar que o sinal de internet disponibilizado pela Setra apresenta, frequentemente, instabilidades que causam dificuldade de acesso a alguns serviços procurados pelos munícipes”, concluiu.